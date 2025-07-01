🔔 Бухгалтерам надо сдать уточненный 6-НДФЛ из-за РК. Но ФНС обещает, что штрафа и пеней не будет

Недавно изменилась позиция налоговиков относительно расчета НДФЛ с отпускных. По новым разъяснениям выделать районный коэффициент из среднего заработка не надо. Поэтому с начала 2025 года надо все пересчитать и пересдать 6-НДФЛ.

Об этом сообщает ФНС в письме от 26.06.2025 № БС- 4-11/6142@.

Сейчас бухгалтерам необходимо:

сделать перерасчет по НДФЛ;

сдать уточненный расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года.

При этом пеней не будет, обещает ФНС.

По нормам НК пени не начисляют, если недоимка образовалась в результате выполнения письменных разъяснений ФНС. Более того, выполнение таких письменных разъяснений признается обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения.

Напомним, ранее были разъяснения ФНС о том, что из отпускных надо выделять РК и отражать его на отдельном КБК в ЕНП-уведомлениях и 6-НДФЛ (письмо от 28.01.2025 № БС-4-11/739@).

Потом Минфин, посоветовавшись с Минтрудом, пришел к противоположному выводу и предыдущие разъяснения ФНС отменили (письмо от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@).

Об этом мы рассказывали тут.