🔥🔥🔥 Новые вводные для бухгалтеров: выделять РК из отпускных не надо

Не прошло и полгода со дня применения новой нормы НК, как Минфин и ФНС наконец-то согласовали свою позицию по районным коэффициентам. Предыдущие разъяснения ФНС отменяются.

Выделять районный коэффициент из отпускных не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.06.2025 № 03-04-07/58993, которое доведено до сведения письмом ФНС от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@.

Минфин советовался в Минтрудом и там дали свое заключение: есть средний заработок, который считается оплатой труда, а есть средний заработок за неотработанное время.

В частности, оплата труда – это неисполнение трудовых обязанностей по вине работодателя, освоение нового производства.

Неотработанное время – это отпуска, диспансеризация, простои, больничные.

В этой связи выплаты, рассчитанные на основании средней зарплаты, не относящиеся к зарплате, и к которым не применяются РК, не надо делить на две части и отдельно высчитывать по ним НДФЛ на часть, приходящуюся на РК.

В частности, из отпускных высчитывать РК ради НДФЛ не надо.

А вы все это время высчитывали?

Напомним, ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ заявляла, что надо выделять РК из отпускных, чтобы отражать НДФЛ с него на отдельном КБК. Теперь это письмо не подлежит применению.