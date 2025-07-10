УФНС: газопровод в границах садового участка не относится хозпостройкам

Региональные законы могут устанавливать особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости для хозпостроек, принадлежащих на праве собственности или хозяйственного ведения юрлицам и расположенных на садовых земельных участках, пишет УФНС.

Хозпостройками считают сооружения и/или строения для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд: бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и т. п.

Линейными объектами считаются газопроводы, трубопроводы, электропередачи, линии связи, другие подобные сооружения.

При размещении на участке линейных объектов правовые последствия иные, чем когда это хозпостройки на садовых участках, уточняют налоговики.

Поэтому факт размещения в границах садового участка газопровода или его части сам по себе не является основанием для отнесения его к хозяйственным постройкам.

Соответственно, на принадлежащие организации газопроводы, расположенные на земельных участках для садоводства, не распространяются особенности применения налоговой базы по налогу на имущество исходя из кадастровой стоимости. То есть такие газопроводы, будучи основными средствами, облагаются налогом по среднегодовой стоимости, кроме случаев предоставления налоговых льгот.