ФНС: северные надбавки к зарплате не учитывают при определении лимита для детского вычета

При расчете лимита стандартного налогового вычета по НДФЛ в 450 тыс. рублей не учитывают районные коэффициенты.

В чате ФНС спросили, нужно ли учитывать северные доплаты и районный коэффициент в лимите доходов для детского вычета по НДФЛ.

Северные доплаты и районный коэффициент при определении лимита доходов 450 тыс. рублей для детского вычета по НДФЛ не учитываются, ответили налоговики.

Ранее мы сообщали, что ФНС прояснила, куда подавать заявление на отказ от вычета на ребенка: у себя на работе или на работе первого родителя.

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