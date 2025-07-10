ИП на УСН не обязан выставлять УПД за транспортные услуги: достаточно счета-фактуры и акта
ИП на УСН-плательщик НДС, оказывающий транспортные услуги, не обязан выставлять именно УПД. Также не нужно отслеживать наличие вторых экземпляров УПД с подписью от заказчиков.
Если у ИП нет такого документа с подписью и печатью заказчика – ему ничего не грозит.
Но использовать именно УПД не обязательно. Может быть просто счет-фактура, в котором не предусмотрена подпись заказчика, и акт, в котором написано, что если в течение конкретного срока заказчик не предъявил претензии – услуги перевозки считаются оказанными.
Также может быть такое условие в договоре на перевозку: если в течение какого-то времени после выставления УПД заказчик не предъявил претензии, услуги считаются оказанными.
Это нужно в первую очередь самому ИП, чтобы не было претензий от заказчиков спустя какое-то время.
Подробнее о том, как вести учет на УСН в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С».
Вы научитесь, считать НДС на УСН и составлять декларацию, вести учет доходов и расходов на УСН, определять налоговую базу, оформлять сотрудников и начислять им зарплату, а также освоите управленческий учет в 1С и работу с онлайн-кассами.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 4 900 руб. вместо
15 950 руб.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Комментарии1
не грозит. а как он докажет потом задолженность покупателя? и на встречку какими документами отвечать будет. хрень