СФР: когда оформлять СНИЛС иностранному ВКС – до заключения трудового договора или после

Если в трудовом договоре с иностранцем-высококвалифицированным специалистом указано, что он вступит в силу после получения разрешения на работу, документы в СФР отправляют после подписания договора, но до получения разрешения.

Соцфонд пояснил, когда работодатель должен оформить СНИЛС иностранному работнику – высококвалифицированному специалисту: до подписания трудового договора или после подписания и получения им разрешения на работу.

В письме от 30.06.2025 № 19-20/33926 СФР отмечает, что работник при трудоустройстве приносит работодателю документ, который подтверждает его регистрацию в системе персонального учета (ст. 65 ТК).

Для сотрудника, который трудоустраивается впервые, и у которого не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодатель отправляет в СФР сведения для регистрации в системе. В том числе анкету зарегистрированного лица по форме АДВ-1.

Форму АДВ-1 нужно отправить в СФР не позднее рабочего дня, который следует за днем приема на работу или заключения договора ГПХ.

То есть, если трудовой договор заключен с условием о вступлении его в силу после получения разрешения на работу, работодателю нужно направить анкету зарегистрированного лица на работника до получения разрешения на работу, но после подписания трудового договора, считает СФР.

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