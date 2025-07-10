Госдума приняла закон: с 2026 года у ФНС будет право оценивать ИП и компании

С 1 января 2026 года ФНС начнет по запросу предоставлять выписки с результатами оценки бизнеса.

10 июля 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли правитльственный закон, по которому у ФНС будет право давать оценку финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП.

Налоговики смогут по запросу иных лиц предоставлять результаты анализа деятельности юридических лиц и ИП.

Оценку будут проводить на основании данных, которые есть у ФНС.

Выписку с результатами предоставят не позднее рабочего дня, следующего за датой формирования документа.

Если компании не согласны с мнением ФНС о них, они смогут в течение пяти рабочих дней подать заявление о корректировке результатов. Иные лица, которые заказали выписку, получат информацию не раньше, чем через пять дней, если оценка не оспорена. При наличии разногласий — то не ранее истечения 10 рабочих дней, если компания или ИП подала заявление о корректировке.

Сервис оценки юридических лиц работает на сайте ФНС с марта 2023 года, им воспользовались свыше 63 тыс. компаний. Информация нужна для проверки контрагентов при закупках, а также госорганам, чтобы контролировать расходы бюджетных средств и предоставление налоговых льгот.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Недавно мы писали, что «Опора России» просила доработать законопроект о полномочиях ФНС по оценке компаний.

Также проверить контрагента можно с помощью сервиса от «Клерка».