Госдума приняла закон: с 2026 года у ФНС будет право оценивать ИП и компании
10 июля 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли правитльственный закон, по которому у ФНС будет право давать оценку финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП.
Налоговики смогут по запросу иных лиц предоставлять результаты анализа деятельности юридических лиц и ИП.
Оценку будут проводить на основании данных, которые есть у ФНС.
Выписку с результатами предоставят не позднее рабочего дня, следующего за датой формирования документа.
Если компании не согласны с мнением ФНС о них, они смогут в течение пяти рабочих дней подать заявление о корректировке результатов. Иные лица, которые заказали выписку, получат информацию не раньше, чем через пять дней, если оценка не оспорена. При наличии разногласий — то не ранее истечения 10 рабочих дней, если компания или ИП подала заявление о корректировке.
Сервис оценки юридических лиц работает на сайте ФНС с марта 2023 года, им воспользовались свыше 63 тыс. компаний. Информация нужна для проверки контрагентов при закупках, а также госорганам, чтобы контролировать расходы бюджетных средств и предоставление налоговых льгот.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Недавно мы писали, что «Опора России» просила доработать законопроект о полномочиях ФНС по оценке компаний.
Также проверить контрагента можно с помощью сервиса от «Клерка».
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