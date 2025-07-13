👣 Роскачество начало оценку соответствия туристических троп

В России будет создана Национальная система туристических троп.

8 июля 2025 года Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами законопроект о создании единого реестра маршрутов. В рамках формирования Национальной системы туристических троп, орган по сертификации «Роскачество — Туризм» объявил о начале внедрения обязательных требований к качеству и безопасности туристских маршрутов.

При оценке соответствия туристических троп будут применять следующие национальные стандарты:

ГОСТ Р 57875-2017 — «Туристские услуги. Общие требования» (базовый стандарт, регламентирующий качество всех видов туристских услуг, включая организацию маршрутного отдыха);

ГОСТ Р 70585-2022 — «Туризм и сопутствующие услуги. Туристские тропы. Требования по маркировке троп» (устанавливает правила предоставления информации: маркировка, интерактивные стенды, QR-коды, знаки опасности и т.д.);

ГОСТ Р 70586-2022 — «Туризм и сопутствующие услуги. Туристские тропы. Обустройство троп в целях обеспечения безопасности туристов и охраны окружающей среды. Минимальные требования» (включает нормы по безопасности, оснащению тропы, наличию указателей, системам аварийного реагирования и информированию туристов).

В результате сертификации более 1 700 существующих маршрутов получат юридический статус, а все тропы в стране будут объединены в единую систему. У каждой тропы будет паспорт и ответственный оператор. Это повысит их качество и безопасность.

Организовывать тропы на сельскохозяйственных угодьях и землях обороны и безопасности запретят.

«Сертификация туристических троп по новым ГОСТам позволит обеспечить единые стандарты безопасности, экологичности и информационной поддержки туристов. Она направлена на повышение качества турпродукта, развитие инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности регионов — для развития как внутреннего, так и международного туризма. Внедрение стандартов и сертификация троп открывают новые возможности для сотрудничества между государством, бизнесом и общественными организациями. Это шаг к созданию современной туристической инфраструктуры, соответствующей лучшим мировым практикам», — пояснила Александра Шершнева, руководитель «Роскачество — Туризм».

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.