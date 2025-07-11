Роструд: работодателя можно привлечь к ответственности, если он поручает работу третьему лицу
Работодатель не должен сознательно допускать выполнение трудовых обязанностей третьим лицом вместо сотрудника, с которым заключен трудовой договор, считает Роструд.
В такой ситуации работодатель может быть привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, полагает ведомство.
Роструд ссылается на ч. 4 ст. 91 ТК, согласно которой работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником.
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