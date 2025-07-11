Роструд: работодателя можно привлечь к ответственности, если он поручает работу третьему лицу

Если работодатель допускает выполнение трудовых обязанностей не с тем, с кем заключен трудовой договор, это может быть нарушением.

Работодатель не должен сознательно допускать выполнение трудовых обязанностей третьим лицом вместо сотрудника, с которым заключен трудовой договор, считает Роструд.

В такой ситуации работодатель может быть привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, полагает ведомство.

Роструд ссылается на ч. 4 ст. 91 ТК, согласно которой работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником.

Подробнее о том, как вести учет рабочего времени и устанавливать штатное расписание, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».

Вы научитесь оформлять отпускные и больничные, принимать и увольнять работников, составлять трудовые договоры и проводить операции в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 7 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт 15 июля.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.