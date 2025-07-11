Рестораны и кафе с выручкой до 3 млрд рублей освободили от НДС. А было 2 млрд

Госдума решила повысить лимит по выручке для освобождения общепита от НДС. Если раньше порог был 2 млрд, то теперь будет 3 млрд рублей.

10 июля 2025 года Госдума приняла в окончательном чтении правительственный закон, по которому порог для освобождения от НДС предприятий общественного питания увеличили с 2 до 3 млрд рублей.

Сейчас от НДС освобождены услуги общепита, которые оказывают через рестораны, кафе, буфеты и другие объекты, а также при выездном формате обслуживания. Главное условие — годовая выручка не должна превышать 2 млрд рублей.

Кроме того, доходы от услуг общепита должны составлять не меньше 70%, средняя зарплата сотрудников по трудовым договорам — не ниже средней по отрасли в регионе.

Закон вступит в силу через месяц со дня официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДС.

Общепит освободили от НДС в 2022 году, чтобы поддержать отрасль в период падения доходов из-за пандемии.