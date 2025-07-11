❗ На Госуслугах начали приходить уведомления о включении в реестр воинского учета: образец 2025

В середине 2025 года россияне начали получать сообщения о включении в реестр воинского учета, через который будут рассылать электронные повестки. Их просят пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги.

В июле 2025 года жители страны начали получать уведомления о том, что их внесли в электронный реестр воинского учета на портале Госуслуги. Сообщения уже получают жители Москвы, Московской и Сахалинской областей, Мордовии, Татарстана, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В уведомлении просят перейти в реестр электронных повесток и пройти там авторизацию, чтобы получить выписку о своих данных. Для регистрации нужно иметь подтвержденный аккаунт на Госуслугах, а если его нет, то зарегистрировать. Об этом пишет телеграм-канал «Эксплойт».

«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток. Для уточнения сведений направьте заявление», — говорится в сообщении.

Подобные уведомления приходили во время осеннего призыва в 2024 году. Тогда власти тестировали электронные повестки в Рязанской и Сахалинской областях и Республике Марий Эл.

Образец уведомления на Госуслугах о включении в Реестр воинского учета

Важно, что после того, как повестка появится в реестре, мужчина не может выехать за границу. Через семь дней документ будет считаться врученным. Если не явиться в военкомат, то наложат запрет на управление транспортными средствами, регистрацию имущества, получение кредитов, а также на регистрацию в качестве ИП и самозанятого.

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