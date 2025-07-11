ЛК ИП для сдачи 3-НДФЛ доработали, да не для всех

С апреля 2025 года личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя ждя сдачи налоговых деклараций работал в тестовом режиме. В начале июля 2025 ФНС сообщила, что теперь он запущен в промышленную эксплуатацию.

Вот наша новость про это.

В телеграм-чате ФНС логично пошли вопросы от адвокатов и арбитражных управляющих: позволяет ли им новый функционал сдать 3-НДФЛ.

ФНС ответила, что такой функционал не предусмотрен в личном кабинете налогоплательщика. Декларация может быть представлена на бумаге (лично, почтой) или в электронном виде по ТКС.

И уточнила, что личный кабинет физлица не может быть использован для заполнения декларации 3-НДФЛ, сославшись на абз. 9 п. 2 ст. 11.2 НК.