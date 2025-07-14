При переименовании улицы нужно перерегистрировать ККТ в связи со сменой адреса

Если в кассовом чеке указан не фактический адрес применения ККТ – это нарушение.

При смене названия улицы нужно провести перерегистрацию ККТ в связи с изменением адреса, сообщает ФНС.

«Если в сформированном кассовом чеке будет отражен адрес отличный от фактического места применения ККТ, то это будет нарушение с административной ответственностью по п. 4 ст. 14.5 КоАП», — уточнили налоговики.

Такое разъяснение дали в чате ФНС на вопрос о том, нужно ли вносить изменения в регистрацию фискального накопителя у ККТ, если в городе меняют названия улиц.

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