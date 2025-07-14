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Обучение для бухгалтеров

Можно ли удержать из зарплаты штраф за опоздание, как платить НДФЛ по обособкам, как отразить обеспечительный платеж: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 7 по 13 июля 2025 года.

  1. Временное удостоверение личности: что такое, когда его нельзя использовать. Мини-курс.

  2. Обеспечительный платеж: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете. Проводки.

  3. Штраф за опоздание сотрудника на работу: можно ли удержать из зарплаты. Мини-курс.

  4. ИП на УСН принял/уволил сотрудника в середине 2025 года: как уменьшать налог на взносы.

  5. Как учитывать расходы на мерчандайзинг. Мини-курс.

  6. Авансовые платежи по имущественным налогам в декларации по налогу на прибыль: как отражать.

  7. Как уплачивать НДФЛ по обособленным подразделениям. Мини-курс.

  8. Бухгалтерский учет при продаже объекта незавершенного строительства.

  9. Сотрудник работает неполный день: как сверить зарплату с МРОТ. Мини-курс.

  10. Формулы для взносов 1% в 2025 году для ИП на УСН, ПСН, ОСНО.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписку Клерк.Премиум.

Василий Гавриленко
Субсидиарная ответственность

Верховный суд РФ дает субсидиарным должникам второй шанс

Суд в своем Обзоре судебной практики установил новый подход к субсидиарной ответственности: должник может быть освобожден от обязательств по субсидиарке и убыткам при отсутствии в период причинения вреда умысла или грубой неосторожности в его действиях, а также в случае добросовестного поведения во время процедуры банкротства.

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