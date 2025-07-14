Налоговая может проверять расходы у упрощенцев, даже если они не превышали лимит в 60 млн

Налоговики могут проверить обоснованность расходов, особенно если есть постоянные перечисления физлицам.

Если компания на УСН не превысила лимит по доходу в 60 млн рублей, налоговики все равно имеют право проверить ее расходы.

Для этого инспекторы могут запросить документы подтверждающие расходы организации. В частности, обычно проверяют перечисления под авансовый отчет, чеки, накладные, акты об оказанных услугах.

Налоговики проверяют обоснованность расходов: например, если есть постоянно перечисления подотчетным лицам. В этом случае инспекторам нужно убедиться, что эти расходы не идут на неофициальную заработную плату.

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