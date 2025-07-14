Ретейл требует ужесточить правила для маркетплейсов, чтобы они не могли в одностороннем порядке проводить акции

Офлайн-магазины считают, что маркетплейсам нужно ограничить скидки и акции, иначе другие каналы продаж не смогут с ними конкурировать.

Представители офлайн-торговли настраивают, что Госдуме нужно доработать законопроект о платформенной экономике, который будет регулировать работу маркетплейсов. В текущей версии документа нет самого важного — запрета в одностороннем порядке проводить акции без согласия продавцов.

Кроме того, ретейлеры считают, что для маркетплейсов следует огранить объем субсидирования ценовых акций. Он не должен превышать 5% от годового оборота площадки. Иначе обычные магазины не смогут конкурировать ценой: масштабные скидки на маркетплейсах уничтожают другие каналы продаж. Об этом пишет Коммерсант.

«Агрегаторы хотят и торговать, и управлять ценой, и при этом ни за что не отвечать — как посредник в виде цифровой платформы», — заявил глава совета директоров сети «Леонардо» Борис Кац.

Представители крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon уверены, что текущая редакция законопроекта сбалансирована и учитывает интересы всех сторон.

Недавно мы писали, что Госдума приняла в первом чтении законопроект-2025 о маркетплейсах.