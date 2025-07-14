Госкомпании закупились у самозанятых на 9,3 млрд рублей

Объем закупок госкомпаний у самозанятых за год вырос на 83%.

В первом полугодии 2025 года объем закупок госкомпаний к самозанятых по 223-ФЗ составил 9,3 млрд рублей. Это на 83% больше, чем за тот же период 2024 года.

Число поставщиков среди самозанятых выросло на 5%, до 5,6 тыс. Всего с 2019 года 22,5 тыс. самозанятых заключили почти 45,5 тыс. договоров на общую сумму 33,7 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

На 1 млрд рублей увеличился объем закупок у самозанятых из Москвы и Оренбургской области, на 630 млн у тех, кто работает в Краснодарском крае, на 497,5 млн — в Пермском крае, на 492,5 млн — в Приморском крае.

Чаще всего госкомпании обращаются к самозанятым за услугами финансового посредничества и страхования (закупки на 4,87 млрд рублей), за рекламой и исследованиями конъюнктуры рынка (0,64 млрд), за профессиональными, научными и техническими услугами (0,46 млрд), в сфере творчества, развлечений и искусства (0,42 млрд), а также за ремонтом и монтажом машин и оборудования (0,38 млрд).