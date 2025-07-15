📅 При расчете транспортного налога учитывают стоимость авто и срок владения
Региональное УФНС рассказало, как юрлица рассчитывают налог на имущество и транспортный налог. В отличие от физлиц, компании считают обязательства самостоятельно. При этом авансовые платежи нужно перечислять в течение года: не позднее 28 апреля, 28 июля, 28 октября.
Налог на имущество платят компании, у которых в собственности есть объекты недвижимости: здания, помещения, гаражи, машиноместа и другие.
Транспортный налог платят предприятия, на которых зарегистрированы ТС. Налоговая база определяется в зависимости от вида ТС, а также от:
стоимости авто: если она выше 10 млн руб., то к налогу применяется повышающий коэффициент;
срока владения транспортным средством: дата регистрации или снятия с регистрации влияет на расчет количества месяцев владения.
Для распределения платежей в бюджет важно вовремя представить уведомление о рассчитанных налогах и авансовых платежах по налогам. Подать уведомление нужно до 25 числа месяца, когда нужно заплатить налог.
Уведомление можно подать сразу за все периоды года, отметили налоговики. Например, в уведомлении по транспортному налогу за 2 квартал указать также обязательства за 3 квартал и 2025 год, а по налогу на имущество за полугодие – обязательства за 9 месяцев.
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