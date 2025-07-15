За отказ оформлять полис ДМС пожилым людям предлагают штрафовать

В Госдуму внесли законопроект, которым запретят страховым компаниям отказывать в заключении договоров ДМС пожилым и инвалидам.

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в ГД два законопроекта, которыми предлагается запретить страховым компаниям отказывать в заключении договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) гражданам пожилого возраста и инвалидам. За нарушение такой нормы предусматривается введение штрафов в размере до 300 тысяч рублей.

«Законопроектом предусматривается, что не допускается отказ в заключении договора страхования исключительно на основании пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, наличия инвалидности, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям», — указано в пояснительной записке.

Депутаты напомнили, что Центробанк рекомендовал страховым организациям не допускать отказов лицам с инвалидностью и пожилому населению в предоставлении страховых услуг исключительно из-за возраста или инвалидности. Но это не повлияло на рынок предоставления страховых услуг и проблема сохраняется по настоящее время.

Предлагается установить, что необоснованный отказ страховой организации, иностранной страховой организации, страхового агента или брокера от заключения публичных договоров либо навязывание страхователю дополнительных услуг повлечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Руководитель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, из-за чего страховые компании отказывают в выдаче или в продаже полиса ДМС.

«Страховым компаниям невыгодно продавать полисы добровольного медицинского страхования людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем. То есть это либо инвалиды, либо люди пожилого возраста, так как они более склонны к заболеваниям. В этом случае страховая компания несет дополнительные страховые риски, если человек заболеет или обратится по какому-то поводу в лечебное учреждение. Мы считаем, что страховые компании не вправе отказывать в выдаче полиса и прописываем это отдельно законодательно», — пояснил депутат.

Он добавил, что многие компании и крупные корпорации в своем социальном пакете уже закладывают полис добровольного медицинского страхования, соответственно, если человек-инвалид или пожилой сотрудник работает в крупной корпорации, то у организаций возникают проблемы, так как они не могут застраховать своих сотрудников.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.