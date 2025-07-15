Некоторые ошибки в кассовых чеках по товарам без НДС не приводят к отказу, но требуют корректировки

При расчетах с товарами, не облагающимся НДС, чек должен содержать сумму предмета расчета.

Налоговики разъяснили порядок оформления кассовых чеков при продаже товаров, которые не подлежат обложению НДС.

«Реквизит "сумма НДС за предмет расчета" (тег 1200) при расчетах с товарами, не облагающимся НДС, должен содержать сумму предмета расчета. Данная ошибка не приводит к отказу в приеме кассового чека, но все равно требует корректировки», — отметили инспекторы в чате ФНС.

Такой ответ дали налогоплательщику, которому каждый месяц приходит письмо о недопустимости нарушений в применении ККТ. При этом отчеты в ЛК оператора фискальных данных ошибок не показывают.

Налоговики пояснили, что это происходит из-за неправильно заполненных сумм налога в кассовых чеках в предмете расчета с товаром, не облагающимся НДС. Код ошибки ФЛК — 526.

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