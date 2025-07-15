Некоторые ошибки в кассовых чеках по товарам без НДС не приводят к отказу, но требуют корректировки
Налоговики разъяснили порядок оформления кассовых чеков при продаже товаров, которые не подлежат обложению НДС.
«Реквизит "сумма НДС за предмет расчета" (тег 1200) при расчетах с товарами, не облагающимся НДС, должен содержать сумму предмета расчета. Данная ошибка не приводит к отказу в приеме кассового чека, но все равно требует корректировки», — отметили инспекторы в чате ФНС.
Такой ответ дали налогоплательщику, которому каждый месяц приходит письмо о недопустимости нарушений в применении ККТ. При этом отчеты в ЛК оператора фискальных данных ошибок не показывают.
Налоговики пояснили, что это происходит из-за неправильно заполненных сумм налога в кассовых чеках в предмете расчета с товаром, не облагающимся НДС. Код ошибки ФЛК — 526.
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