Кабмин: число проверок в 2025 году на историческом минимуме

Ведомства при проверках пользуются риск-ориентированным подходом, его эффективность составила 87,3%. Сейчас власти хотят проводить цифровой контроль и проверять компании дистанционно.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что в 2025 году число проверок находится на историческом минимуме. Риск-ориентированный подход позволил снизить нагрузку на бизнес и сохранить уровень безопасности.

«Сейчас количество проверок находится на историческом минимуме: в 2024 году их было проведено меньше, чем в ковидном 2020 году», — сказал Дмитрий Григоренко.

В 2024 году число проверок сократилось на 8,2% по сравнению с 2023 годом, а если сравнить с 2020, то — на 23%. Всего за 2024 год инспекторы провели 312 тыс. контрольных мероприятий, в 2023 году их было 340 тыс., а в 2020 — 408 тыс.

Эффективность проверок по индикаторам риска составила 87,3%, тогда как в 2023 году этот показатель был 76,6%.

Также Григоренко добавил, что ведомства отказались от излишнего контроля и активно внедряют цифровые формы проверок. Проводили эксперимент с удаленным проверками через мобильное приложение «Инспектор», с 2025 года его использование закрепили законодательно.

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