Для торговли и консалтинга Минтруд может отменить очные проверки

Для компаний с низким уровнем риска хотят снизить административную нагрузку. Минтруд собирается проверять такие организации онлайн по видеосвязи.

Минтруд собирается заменить очные проверки бизнеса цифровыми. Такой подход планируют распространить на предприятия с невысоким риском, например, в сфере торговли или консалтинга.

Ожидается, что изменения позволят снизить временные и денежные затраты организаций. Онлайн-проверки будут проходить по видеосвязи или в мобильном приложении «Инспектор», пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда. В таком формате могут проводить профилактические и инспекционные визиты, рейдовые осмотры или выездные проверки.

«Дистанционный формат несет в себе частично тот самый рискориентированный подход, позволяя убедиться, что предприятие работает в рамках установленных законом норм», — сказал член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк.

Также министерство хочет отменить плановые проверки для компаний с низким уровнем риска. Их список каждый год утверждает Роструд, но критерии, по которым бизнес считается рискованным, не всегда публичны. В них входит информация о соблюдении трудового законодательства, данные о производственном травматизме и другие факторы.

Изменится и система отчетности по итогам проверки: теперь будет формироваться акт, а работодатели смогут подать на Госуслугах заявление, чтобы пересмотреть свою категорию риска.

В 2024 году сотрудники подали 220 тыс. обращений в трудовую инспекцию. В большинстве случаев это связано с оплатой и охраной труда и с оформлением отношений с работодателем.

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