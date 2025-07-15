Затраты на химчистку одежды на продажу можно учесть в расходах на УСН

Минфин разъяснил порядок учета материальных расходов: их нужно будет подтвердить документально.

Минфину задали вопрос об учете на упрощенке расходов на химчистку одежды, подлежащей реализации.

В письме от 19.03.2020 № 03-11-11/21131 ведомство напомнило, что расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты: п. 1 ст. 252 НК.

Документально подтвержденными считаются расходы, подтвержденные правильно оформленными документами.

Расходами признаются любые затраты, если они нужны для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Материальными расходами считаются затраты налогоплательщика на приобретение работ и услуг производственного характера, и на выполнение этих работ.

То есть затраты на химчистку одежды, которую будут продавать, налогоплательщик вправе учесть в составе расходов на УСН: подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК.

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