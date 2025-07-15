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Пользователи интернета

Стало известно, какие сервисы появятся на цифровой платформе Max

В мессенджер Max добавят возможность подключаться к Госуслугам, пользоваться Цифровым ID и приложением Госключ.

Разработчик мессенджера Max «Коммуникационная платформа» станет ответственным за создание многофункционального сервиса обмена информацией — национального мессенджера.

Это значит, что в Max появятся дополнительные функции. Например, возможность подключаться к Госуслугам прямо из мессенджера, Цифровой ID (для подтверждения личности без бумажных документов», Госключ (чтобы подписывать документы электронной подписью), а также другие образовательные сервисы. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Сейчас мессенджером Max пользуются больше 2 млн человек. В нем уже можно оправлять тяжелые файлы до 4 ГБ, проводить качественные аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете, вести групповые звонки и чаты, переводить деньги, пользоваться нейросетью GigaChat 2.0.

Недавно мы писали, что за национальный сервис обмена информацией будет отвечать «дочка» VK.

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