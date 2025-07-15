Только 30% таксистов работают с полисом ОСГОП

Самозанятым водителям, которые нерегулярно работают в такси, не выгодно оформлять ОСГОП. Кроме того, страховка предусматривает компенсации только для пассажиров, а таксистам в случае аварии ничего не выплатят.

С 1 сентября 2024 года таксисты обязаны оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), однако это сделали только 30% водителей.

В реестре такси сейчас 1 млн водителей, а новая страховка есть только у 300 тыс. человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя Национального союза страховщиков Михаила Порватова.

ОСГОП нужно для страхования здоровья и имущества пассажиров. За отсутствие полиса предусмотрены штрафы. Компании заплатят до 1 млн рублей, а должностные лица — до 50 тыс.

«Требования к водителям-частникам экономически не обоснованы. ОСГОП удобен для юрлиц — у них есть и медики, и механики для проведения нужных осмотров. Для самозанятых же водителей должно быть достаточно ОСАГО», — сказал руководитель «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов.

Самозанятые водители работают в такси нерегулярно, поэтому им невыгодно оформлять ОСГОП. Новое требование в несколько раз повысило нагрузку на административные органы таксопарка, рассказал руководитель юридического департамента сервиса заказа такси «Максим» Антон Смеркис.

ОСГОП страхует жизнь и здоровье только пассажиров, при этом водитель, который тоже участвует в поездке, не сможет получить компенсацию. На эту несправедливость обратил внимание президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов. Он считает, что если страховка будет действовать еще и на водителей, то доля тех, кто ее оформит, вырастет с 30% до 50%.

Недавно мы писали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении штрафов за перевозку в такси без полиса ОСГОП.