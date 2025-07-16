Госдума вводит страховку для средств на ИИС-III

Принят закон-2025 о защите средств инвесторов на индивидуальных инвестиционных счетах.

15 июля 2025 Госдума приняла в третьем чтении закон о страховой защите средств инвесторов на ИИС третьего типа.

Теперь при банкротстве брокера, управляющего или управляющей компании, которые были участниками системы страхования, инвестор сможет получить выплату до 1,4 млн рублей: так же, как по банковским вкладам.

Страховой механизм начнет работать с января 2026 года, пишет Минфин. Брокеры и управляющие компании будут участвовать в системе страхования добровольно.

Оператором системы гарантирования выступит действующий Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Его переименуют в Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов.