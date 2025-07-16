Налоговые доначисления в 2025 году выросли до 140 млрд рублей

В первом квартале ФНС провела 12 тысяч проверок и доначислила налоги на140 млрд рублей. Выросли претензии к физлицам, которые сдают жилье, имеют активы за рубежом, а также владеют криптовалютой.

С января по март 2025 года по итогам проверок ФНС доначислила компаниям, ИП и физлицам налоги 140 млрд рублей. Это на треть больше, чем за тот же период 2024 года. Тогда сумма составила 106 млрд.

В первом квартале налоговики провели 12 тыс. проверок. Больше всего доначислений было при выездных проверках (101 млрд рублей), остальное пришлось на камеральный контроль. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Основные недоимки обнаружили у компаний, но претензии к физлицам выросли в два раза, до 604 млн рублей. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что это говорит о строгом контроле за теми, кто сдает жилье, владеет криптовалютой или активами за границей.

«Под усиленный контроль чаще всего попадают строительство, розница, общепит, логистика и услуги — сферы с высокой долей наличных расчетов, дробления бизнеса и схем ухода от уплаты НДС. Повышенное внимание также к ИП и самозанятым, особенно тем, кто формально использует льготные режимы, но по сути работает как средний бизнес», — объяснил Владимир Чернов.

В основном перерасчет затронул НДС, налог на прибыль и НДФЛ. Самые частые нарушения, которые допускает бизнес, — дробление, завышение расходов, неполное отражение выручки, а также получение необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, инспекторы находят ошибки в учете зарплат, использование серых схем с выплатами через ИП и самозанятых.

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