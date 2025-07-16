Роструд: на время диспансеризации за работником сохраняется средний заработок

Все работодатели должны давать сотрудникам выходной для диспансеризации.

Роструд напомнил, что работодатели должны освобождать работников от работы для прохождения диспансеризации.

При этом на время диспансеризации за работником сохраняется средний заработок, подчеркивает ведомство.

Как часто можно проходить диспансеризацию и сколько дней на это нужно – зависит от возраста работника:

18–39 лет — 1 рабочий день 1 раз в 3 года;

40 лет и старше — 1 рабочий день 1 раз в год;

за 5 лет до пенсии и работающие пенсионеры — 2 рабочих дня 1 раз в год.

Работодатель обязан предоставить выходной и дистанционным работникам.

Для сотрудников диспансеризация — это право, а не обязанность, кроме установленных законом случаев.

Порядок оформления выходного:

подать работодателю заявление;

согласовать дату прохождения;

пройти диспансеризацию;

принести справку работодателю, если это указано в ЛНА.

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