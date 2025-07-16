О переезде компании нужно уведомить военкомат
О смене юридического адреса компании нужно уведомить военкомат.
Это следует сделать, даже если юрлицо переехало по адресу, который относится к тому же военкомату, то есть снимать компанию с учета в одном ВК и ставить на учет в другом не нужно.
Уведомление оформляют в свободной форме, можно приложить выписку из ЕГРЮЛ и заполнить с новыми данными карточку учета формы 18.
Срок отправки уведомления – две недели с момента переезда. Но отдельный штраф за несообщение в военкомат изменений реквизитов организации не предусмотрен.
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Комментарии2
Скажите, а должен ли военкомат сообщать какие-то сведения о себе?
Как-то о своём переезде? Об увоьнении и приёме своих сотрудников? В особенности тех, чьи имена нужно набивать в местах для визирования в отчётах?
И полагаются ли за это штрафы с военкомов?
Почему они не могут сами взять данные в ЕГРЮЛ?