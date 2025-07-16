О переезде компании нужно уведомить военкомат

Даже если при смене юридического адреса военкомат не изменился, нужно сообщить новый адрес. Но отдельный штраф не несообщение таких реквизитов не предусмотрен.

О смене юридического адреса компании нужно уведомить военкомат.

Это следует сделать, даже если юрлицо переехало по адресу, который относится к тому же военкомату, то есть снимать компанию с учета в одном ВК и ставить на учет в другом не нужно.

Уведомление оформляют в свободной форме, можно приложить выписку из ЕГРЮЛ и заполнить с новыми данными карточку учета формы 18.

Срок отправки уведомления – две недели с момента переезда. Но отдельный штраф за несообщение в военкомат изменений реквизитов организации не предусмотрен.

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