Минфин: если компенсация не превышает сумму расходов, которые она компенсирует, то обязательства по налогу не увеличиваются

Компенсация за изъятый земельный участок и недвижимость не облагается налогом на прибыль и НДС.

Минфин разъяснил порядок налогообложения дохода в виде денежной компенсации за изъятый земельный участок и объект недвижимости.

В письме от 29.04.2025 № 03-03-06/1/43047 ведомство отметило, что компенсация учитывается в составе доходов по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке. Но при этом изъятый участок и объект недвижимости учитываются в расходах: ст. 265 НК.

Таким образом, если денежная компенсация не превышает сумму расходов, на компенсацию которых она предоставлена, то получение такой компенсации не увеличивает обязательства по налогу на прибыль организаций.

Что касается НДС – средства, полученные не в качестве оплаты реализованных товаров, работ, услуг не включаются в налоговую базу, уточнил Минфин.

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