НДФЛ с дохода исполнителя из Беларуси ИП может платить в России
Минфин разъяснил порядок обложения НДФЛ дохода резидента Беларуси, который удаленно оказывает услуги российскому ИП по ГПД.
В письме от 28.05.2025№ 03-11-11/52845 отмечается, что доходы физлиц, в том числе не резидентов РФ, считаются доходами от источников в России при выполнении хотя бы одного условия:
налогоплательщик — налоговый резидент РФ;
доходы получены налогоплательщиком — физлицом на счет в российском банке;
доходы выплатили российские ИП, организации, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, или обособки иностранных организаций в России.
ИП, которые выплатили доходы физлицу, должны удержать и уплатить НДФЛ как налоговые агенты: гл. 23 НК.
Кроме того, резиденты Беларуси могут применить положения Соглашения между РФ и Беларусью об избежании двойного налогообложения.
Согласно подп. "б" п. 1 ст. 13 Соглашения, доход физлица – резидента Беларуси по ГПД может облагаться налогом на территории России.
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