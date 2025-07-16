НДФЛ с дохода исполнителя из Беларуси ИП может платить в России

Если резидент Беларуси оказывает услуги российскому ИП через интернет, оплата может облагаться налогом на территории РФ.

Минфин разъяснил порядок обложения НДФЛ дохода резидента Беларуси, который удаленно оказывает услуги российскому ИП по ГПД.

В письме от 28.05.2025№ 03-11-11/52845 отмечается, что доходы физлиц, в том числе не резидентов РФ, считаются доходами от источников в России при выполнении хотя бы одного условия:

налогоплательщик — налоговый резидент РФ;

доходы получены налогоплательщиком — физлицом на счет в российском банке;

доходы выплатили российские ИП, организации, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, или обособки иностранных организаций в России.

ИП, которые выплатили доходы физлицу, должны удержать и уплатить НДФЛ как налоговые агенты: гл. 23 НК.

Кроме того, резиденты Беларуси могут применить положения Соглашения между РФ и Беларусью об избежании двойного налогообложения.

Согласно подп. "б" п. 1 ст. 13 Соглашения, доход физлица – резидента Беларуси по ГПД может облагаться налогом на территории России.

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