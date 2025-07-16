🌐 За использование ВПН россиян обещают не штрафовать

За посещение запрещенных ресурсов собираются наказывать не людей, а владельцев VPN-сервисов.

Россиян не будут наказывать за доступ к запрещенным сайтам через ВПН, заявил сенатор Артем Шейкин.

Об этом он сказал в связи с законопроектом о штрафах за рекламу VPN, который одобрил комитет ГД по госстроительству.

«Если доступ осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей», — пояснил Шейкин.

Кроме того, рекламой VPN будут считать именно продвижение таких сервисов. Обычное обсуждение или выражение личного мнения – это не реклама, уточнил сенатор.

Ранее мы писали, что за поиск экстремистских материалов собираются штрафовать до 5 тысяч рублей.