Корпоративные выплаты за рождение ребенка до 1 млн рублей не будут облагать НДФЛ

С 2026 года работодатели не будут удерживать НДФЛ с выплат работникам при рождении ребенка. Однако сумма не должна превышать 1 млн рублей.

16 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому работодатели смогут не облагать НДФЛ выплаты сотрудникам при рождении ребенка. Сейчас необлагаемая сумма составляет 50 тыс. рублей, но ее увеличат до 1 млн.

Мера поддержки также будет распространяться на тех, кто усыновил ребенка в возрасте до одного года.

Работодатели могут вносить изменения в локальные нормативные акты и планировать увеличение выплат уже сейчас, но изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Также закон с 1 января 2028 до 1 января 2065 года устанавливает 0% ставку НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и услуги по организации таких перевозок.

Кроме того, объектом налогообложения НДС не будут признавать безвозмездную передачу имущества, выполнение работ и оказание услуг на нужды СВО.