❌ Депутаты предлагают запретить банковским платежным агентам идентифицировать физлиц

15 июля 2025 года в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить банковским платежным агентам проводить идентификацию (упрощенную идентификацию) клиентов - физ лиц.

При проверке обращений клиентов Центробанк выявил нарушения со стороны БПА. Они скрыто организовывали расчеты между клиентами и теневым бизнесом, в том числе переводили деньги в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, указали авторы инициативы. Также через электронные кошельки, открытые без ведома физлиц, обналичивали похищенные средства.

В связи с этим депутаты предлагают забрать у БПА право проводить идентификацию клиентов. Если закон примут, платежные агенты не смогут совершать наличные денежные переводы, выдавать банковские карты, открывать электронные кошельки и принимать от клиентов наличные платежи в пользу юрлиц и ИП на сумму более 15 тысяч рублей, а для оплаты ЖКУ — более 60 тысяч рублей.

Но у банков останется право привлекать платежных агентов для таких операций, при которых клиентов уже идентифицировали сами кредитные организации на основе реквизитов карты, кодов и паролей.

Если закон примут, он вступит в действие через десять дней после дня его официального опубликования.