ФНС может затребовать несданные декларации 10-летней давности и заблокировать из-за них счет

Налоговики могут затребовать отчетность даже за периоды, по которым прошли сроки исковой давности. И при этом заблокировать банковский счет.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» рассказали о ситуации: ИП закрылся, а в 2025 году опять открылся. И теперь налоговики заблокировали счет и требуют декларации за 2014 – 2018 годы. В это время ИП не вел деятельность, то есть нужно сдать нулевые отчеты.

«Подскажите, на каких бланках сдавать? На старых тех периодов или на актуальных», — интересуется бухгалтер.

В чате подсказали, что отправлять нужно декларации на действующих формах. Но удивились, что за нарушения, по которым прошли сроки давности, могут заблокировать счет.

Но такое случалось и с другими бухгалтерами.

«Ко мне обращалась ИП, у которой не было сдано ЕНВД за несколько периодов и ей заблокировали счет и не снимали, хотя уже срок исковой давности прошел», — написали в обсуждении.

Коллег такими требованиями не удивить.

«Ничего странного. За ИП числятся несданные декларации. Пока он был просто физлицом, рычагов давления на него у налоговой не было. А теперь появились — блокировка счета», — предполагает другой участник.

Кроме того, налоговики могут потребовать еще и выписки банка за этот период и выписать штраф за непредоставление документов, предполагают бухгалтеры.