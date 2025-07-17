Сотрудник не скажет, что не знал своих обязанностей, если они описаны в вакансии

Суд признал законным увольнение работника, который не выполнял задания и сослался на незнание должностных обязанностей.

Специалист устроился на работу, но не выполнил задание: отказался сделать отчет с анализом рынка по поручению руководителя, за что получил замечание. План работы подразделения работник не выполнил, и по результатам испытания трудовой договор работодатель расторг.

Работник обратился в суд, где требовал признать увольнение незаконным. Он указал, что поручения работодателя выходили за рамки обязанностей, а с должностной инструкцией его вовремя не ознакомили.

Но суды поддержали работодателя: определение 2-го КСОЮ от 20.05.2025 № 88-11262/2025

Рабочие обязанности были известны сотруднику еще до заключения трудового договора, так как ему прислали предложение о работе с описанием требований к вакансии. А рабочие поручения давали в пределах трудовых обязанностей по договору.