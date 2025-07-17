За продажу некачественной молочной продукции могут ввести оборотные штрафы

Власти хотят ужесточить наказание для производителей, которые поставляют на рынок фальсифицированную «молочку».

До 1 сентября 2025 года Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор должны направить в Госдуму рекомендации по ужесточению ответственности за продажу фальсификата в сфере молочной продукции.

Власти обсуждают разные меры усиления ответственности, в том числе и введение оборотных штрафов для производителей некачественных продуктов. Об этом пишет «Коммерсант».

Фальсификатом считают продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. На молочном рынке это может быть использование растительных жиров вместо молочных, чтобы снизить расходы в среднем в четыре раза.

Сейчас контролируют количество молока на заводе и выход готовой продукции из него с помощью систем «Меркурий» и «Честный ЗНАК». Однако некоторые предприятия находят способы обойти эти механизмы.

В 2024 году доля фальсификата на молочном рынке составила всего 5%. В последние два года показатель начал снова расти после снижения.

Такую динамику связывают с дефицитом сырья. В основном некачественная «молочка» появляется в сфере общепита, где потребитель не может получить полную информацию о продукте, и в госзаказах, где низкая цена — основной параметр выбора поставщика.