IT-специалисты могут подать заявку на отсрочку от армии до 6 августа 2025 года

Аккредитованные IT-компании должны до 11 августа 2025 года проверить информацию о своих сотрудниках и подать списки в Минцифры о предоставлении отсрочки.

С 22 июля по 6 августа 2025 года на портале Госуслуги сотрудники IT-компаний могут подать заявку на получение отсрочки от службы в армии в осенний призыв.

Работодатели в своем личном кабинете должны увидеть заявление специалиста, проверить данные и подтвердить их до 11 августа 2025 года. Если сотрудник не может отправить документы самостоятельно, то компания может внести его в список на отсрочку. Об этом сказано на сайте Минцифры.

До 1 сентября 2025 года Минцифры подаст списки в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решение об отсрочке.

В список могут попасть мужчины с гражданством РФ в возрасте от 18 до 35 лет с высшим профильным образованием, которые не менее 11 месяцев работают по трудовому договору в аккредитованной компании. Организация должна иметь аккредитацию до 11 августа 2025 года.

Требование к стажу не будет распространяться на айтишников, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза.

Важно, что жители Крайнего Севера могут подать заявку в другие сроки. Заявление об отсрочке — до 6 сентября 2025 года, списки сотрудников — до 11 сентября, информация поступит в Минобороны до 30 сентября, а приемная комиссия примет решение с 1 ноября по 31 декабря.