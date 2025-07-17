Роструд объяснил, может ли работодатель обязать сотрудника завести карту «Мир» для перечисления социальных выплат

Перечень социальных выплат, которые могут приходить только на карту «Мир» ограничен, в него не входят больничные, материальная помощь и компенсации от работодателей. Это значит, что сотрудник имеет право указать реквизиты любого банка для получения денег.

Чтобы перечислять пособие по временной нетрудоспособности, материальную помощь и другие компенсации, работодатель требует от своих сотрудников оформить карту платежной системы «Мир». Однако это не законно, считает Роструд.

Сотрудник имеет право самостоятельно выбирать банк, на счет которого должна приходить зарплата, пособия и выплаты. Реквизиты указаны в заявлении работника. Их можно поменять, если за 15 календарных дней до выплаты зарплаты подать новое обращение.

«Работник вправе выбирать кредитную организацию, на счет в которой должна перечисляться заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности и т.п выплаты. Работодателям необходимо принимать меры по обеспечению этого права работников», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Сейчас список выплат, которые могут поступать только на карту «Мир», строго ограничен. Например, это пособие по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком и некоторые другие перечисления.