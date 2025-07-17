40% россиян не видят преимуществ цифрового рубля

Для большинства россиян цифровой рубль абстрактная и не очень понятная форма валюты.

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 40% россиян считают, что у цифрового рубля нет преимуществ по сравнению с наличными или безналичными средствами. В 2024 году так считали 31% опрошенных.

Только 6% жителей страны не видят в цифровом рубле недостатков. Среди плюсов упоминают безопасность, защиту от кражи или мошенников, более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства.

К недостаткам цифрового рубля относят риск утечки персональных данных, зависимость от интернета, отслеживание платежей со стороны государства, а также сложность использования.

«Сформировались две общественные группы с противоположными установками: для одной цифровые активы кажутся безопасными, а контроль государства — желательным», — сказал эксперт аналитического центра ВЦИОМ Александр Гаврилов.

ВЦИОМ считает, что сейчас цифровой рубль в массовом понимании россиян — это абстрактная и малопонятная категория. Почти 45% участников опроса имеют общее представление о новой форме валюты, 43% слышали термин, но не знаю, что он значит, а 7% владеют информацией о цифровом рублей. В основном самые информированные жители страны от 18 до 24 лет.

В 2025 году готовы использовать цифровой рубль 35% населения. Однако 51% не хочет пробовать новую форму валюты.