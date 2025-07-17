40% россиян не видят преимуществ цифрового рубля
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 40% россиян считают, что у цифрового рубля нет преимуществ по сравнению с наличными или безналичными средствами. В 2024 году так считали 31% опрошенных.
Только 6% жителей страны не видят в цифровом рубле недостатков. Среди плюсов упоминают безопасность, защиту от кражи или мошенников, более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства.
К недостаткам цифрового рубля относят риск утечки персональных данных, зависимость от интернета, отслеживание платежей со стороны государства, а также сложность использования.
«Сформировались две общественные группы с противоположными установками: для одной цифровые активы кажутся безопасными, а контроль государства — желательным», — сказал эксперт аналитического центра ВЦИОМ Александр Гаврилов.
ВЦИОМ считает, что сейчас цифровой рубль в массовом понимании россиян — это абстрактная и малопонятная категория. Почти 45% участников опроса имеют общее представление о новой форме валюты, 43% слышали термин, но не знаю, что он значит, а 7% владеют информацией о цифровом рублей. В основном самые информированные жители страны от 18 до 24 лет.
В 2025 году готовы использовать цифровой рубль 35% населения. Однако 51% не хочет пробовать новую форму валюты.
Комментарии3
А 60% - слепые
Никакого цифрового рубля нет - но лохторат видит его преимущества.
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Такая ж фигня была в 1977 году.
Тогда приняли очередную ("брежневскую") конституцию СССР и объявили, что скоро её напечатают. И около недели из всех утюгов были слышны восторженные причитания разнообразный чесальщиц и мотальщиц - как им нравится новая конституция, которую они не читали.
Я в этих процентах. Ибо ни одна {плохоеслово} так и не смогла внятно объяснить, что же это за {плохоеслово} и чем она отличается от того, что называется "безналичные расчеты".