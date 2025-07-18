Топ-5 ошибок в декларациях по НДС у упрощенцев по данным ФНС

С 2025 года часть упрощенцев стала плательщиками НДС. ФНС проанализировала декларации и выявила самые частые ошибки, которые совершили налогоплательщики.

ФНС провела анализ деклараций, представленных упрощенцами. Инспекторы выявили топ-5 самых частых ошибок в документе:

Появление налогового расхождения: когда бумажный счет-фактура не соответствует электронному в указании номера, даты или ИНН. Декларации (со всеми заполненными разделами) представили налогоплательщики, освобожденные от НДС по ст. 145 НК. Декларации заполнены с применением всех ставок — как пониженных (5% и 7%), так и общих (10% и 20%). Ряд налогоплательщиков не представил декларации либо направил их с нулевыми показателями при наличии движения средств по расчетному счету. Налогоплательщики, у которых есть льгота по НДС в соответствии со ст. 149 НК, не представили декларацию. Так как вся сумма реализации освобождается по НДС, упрощенцы решили не сдавать декларацию. Им стоило заполнить 7 раздел с указанием соответствующих операций.

Об этом 17 июля 2025 года рассказал представитель УФНС России по г. Санкт-Петербургу на вебинаре «Правила исчисления и уплаты НДС. Основные изменения законодательства по НДС с 01.01.2025». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Фрагмент презентации вебинара ФНС «Правила исчисления и уплаты НДС. Основные изменения законодательства по НДС с 01.01.2025». Источник: УФНС России по г. Санкт-Петербургу

Напоминаем, что начиная с отчетности за 1 квартал 2025 года применяется новая форма декларации (утв. приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@).