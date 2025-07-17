НКО на УСН для применения льготных страховых тарифов должна соответствовать условию по доходам

70% дохода НКО в области массового спорта должна быть от целевых поступлений, грантов и профильной деятельности.

Минфин разъяснил, когда НКО на упрощенке, работающая в области массового спорта с кодом 93.19 ОКВЭД имеет право на пониженные тарифы страховых взносов.

Такие компании могут применять льготы по страховым взносам, предусмотренные п. 2.2 ст. 427 НК, если по итогам года не менее 70% дохода получено от:

целевых поступлений на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности;

грантов, полученных для деятельности в соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 427 НК;

доходов от профильной деятельности: деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11), деятельность спортивных клубов (ОКВЭД 93.12), деятельность фитнес-центров (ОКВЭД 93.13);

доходов по соглашению о трудоустройстве инвалидов по квоте.

Об этом Минфин пишет в письме от 27.05.2025 № 03-15-06/51970.

Соответственно, применять льготную ставку страховых взносов 7,6% НКО на УСН может, если 70% ее дохода за прошлый год соответствуют требованиям.

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