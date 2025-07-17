С доходов работника – гражданина Беларуси нужно удерживать НДФЛ. Статус самозанятого в Беларуси роли не играет

Удаленный работник из Беларуси получает доход в России, поэтому работодатель становится налоговым агентом по НДФЛ. Где будут платиться страховые взносы – выберет работник.

Компания заключает договор ГПХ с гражданином Беларуси. Он будет оказывать услуги через интернет, находясь на территории Беларуси.

Поскольку услуги оказываются через интернет, работодатель будет налоговым агентом и обязан удержать НДФЛ, уточняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При этом неважно, что у иностранного работника в Беларуси есть статус самозанятого.

Согласно п. 1 ст. 208 НК, доходом от источника в РФ считается вознаграждение за услуги, оказанные через интернет, при соблюдении хотя бы одного из условий:

налогоплательщик – физлицо является налоговым резидентом РФ;

доходы получены на счет в российском банке;

доходы выплачивает российская организация или ИП, лица, занимающиеся частной практикой, обособленные подразделения иностранных компаний в России.

Поскольку услуги оказываются через интернет, работодатель становится налоговым агентом и обязан удержать НДФЛ.

При этом действует Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и РБ. Для этого налоговый агент должен дать работнику справку о доходах и удержанном НДФЛ. Но если сотрудник платит в Беларуси не НДФЛ, а другой налог по спецрежиму – уменьшить налог не получится.

Нужно ли начислять страховые взносы – зависит от того, подал ли работник заявление, где выбрал законодательство об обязательном социальном страховании РБ. Если не подавал – начисляют взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ и на травматизм так же, как на выплаты российским гражданам. Если подал заявление – взносы начислять не нужно.

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