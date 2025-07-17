Марафон отчетности на «Клерке»: тренинги с экспертами в прямом эфире, разбор новых форм и ответы на волнующие вопросы

Со следующей недели на «Клерке» начинается целый марафон отчетности! Мы пригласили лучших экспертов по бухгалтерскому и налоговому учету, трудовым отношениям и кадрам, чтобы помочь вам разобраться в новых формах документов и отчитаться за полугодие 2025 г. без стресса и штрафов.

С 22 по 24 июля 2025 г. мы проводим масштабный марафон отчетности. Это отличная возможность подготовиться и потренироваться под руководством бухгалтеров с огромным опытом:

частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ Ольга Подрезова ,

аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер Наталия Макошь ,

специалист по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра — Елена Пономарева.

В режиме реального времени они расскажут обо всех изменениях в формах и правилах составления отчетности за первое полугодие, на примерах покажут, как заполнить каждую строчку, ответят на вопросы, касающиеся ваших случаев.

Подписчики Клерк.Премиум могут принять участие в марафоне бесплатно, нужно только зарегистрироваться на интересующие мастер-классы, чтобы вовремя получить уведомление о старте.

Другие желающие попасть на марафон могут записаться сразу на три мастер-класса или выбрать отдельно.

Расписание мастер-классов

По новой форме нужно будет сдавать декларацию по НДС и РСВ, сюда добавили новые коды, дополнили первый и третий раздел. Также уже сейчас нужно разобраться с изменениями в декларации по налогу на прибыль, потому что их будет много: обновили подраздел 1.3, добавили реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» и т. д.

Чтобы отчетный период прошел без стресса и нервов, к подготовке надо приступать уже сейчас!

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