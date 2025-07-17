Марафон отчетности на «Клерке»: тренинги с экспертами в прямом эфире, разбор новых форм и ответы на волнующие вопросы
С 22 по 24 июля 2025 г. мы проводим масштабный марафон отчетности. Это отличная возможность подготовиться и потренироваться под руководством бухгалтеров с огромным опытом:
частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ Ольга Подрезова,
аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер Наталия Макошь,
специалист по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра — Елена Пономарева.
В режиме реального времени они расскажут обо всех изменениях в формах и правилах составления отчетности за первое полугодие, на примерах покажут, как заполнить каждую строчку, ответят на вопросы, касающиеся ваших случаев.
Подписчики Клерк.Премиум могут принять участие в марафоне бесплатно, нужно только зарегистрироваться на интересующие мастер-классы, чтобы вовремя получить уведомление о старте.
Другие желающие попасть на марафон могут записаться сразу на три мастер-класса или выбрать отдельно.
Расписание мастер-классов
22 июля 11:00 мск — Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал — вы узнаете, как заполнить каждую из строк 6-НДФЛ и как отразить разные виды выплат.
23 июля 11:00 мск — Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С: Предприятие 8.3 — составите декларацию по НДС за полугодие вместе с аудитором, чтобы сделать все правильно и избежать претензий налоговиков.
24 июля 15:00 мск — Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С: ЗУП — вы разберитесь, как заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП вместе с экспертом чтобы не допустить ошибок.
По новой форме нужно будет сдавать декларацию по НДС и РСВ, сюда добавили новые коды, дополнили первый и третий раздел. Также уже сейчас нужно разобраться с изменениями в декларации по налогу на прибыль, потому что их будет много: обновили подраздел 1.3, добавили реквизиты «Код субъекта РФ» и «КПП организации, обособленного подразделения» и т. д.
Чтобы отчетный период прошел без стресса и нервов, к подготовке надо приступать уже сейчас!
Скорее записывайтесь — количество мест ограничено!
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