Работодатель не может уволить единственного кормильца многодетной семьи
Для многодетных работников Трудовой кодекс предусматривает дополнительные гарантии, напомнил Роструд.
Так, родители троих и более детей в возрасте до 18 лет имеют право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Льгота действует, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
Также многодетные родители детей до 14 лет могут уходить в дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное время на срок до 14 дней.
Есть и ограничение по видам работ: многодетных работников можно привлекать к служебным командировкам, сверхурочной работе, работе ночью, в выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия.
Кроме того, работодатель не может уволить по своей инициативе единственного кормильца ребенка в возрасте до трех лет, если в семье три и более детей в возрасте до 14 лет.
Исключение – увольнение в связи с ликвидацией организации.
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