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Многодетные семьи

Работодатель не может уволить единственного кормильца многодетной семьи

Роструд напомнил, какие льготы положены многодетным родителям

Для многодетных работников Трудовой кодекс предусматривает дополнительные гарантии, напомнил Роструд.

Так, родители троих и более детей в возрасте до 18 лет имеют право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Льгота действует, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Также многодетные родители детей до 14 лет могут уходить в дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное время на срок до 14 дней.

Есть и ограничение по видам работ: многодетных работников можно привлекать к служебным командировкам, сверхурочной работе, работе ночью, в выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия.

Кроме того, работодатель не может уволить по своей инициативе единственного кормильца ребенка в возрасте до трех лет, если в семье три и более детей в возрасте до 14 лет.

Исключение – увольнение в связи с ликвидацией организации.

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