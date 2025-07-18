📆 До 21 июля 2025 нужно сдать отчетность и заплатить косвенные налоги за импорт
Налоговая по новым регионам напомнила о сроках представления отчетности в июле 2025 года.
Не позже 21 июля нужно отправить декларацию по косвенным налогам при импорте товаров в Россию из стран ЕАЭС за июнь.
До этой же даты нужно заплатить косвенные налоги при импорте за июнь, кроме акцизов по маркируемым подакцизным товарам.
Также нужно отправить:
журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в электронной форме за 2 квартал 2025 года;
уведомление об освобождении от НДС с июля 2025;
уведомление о продлении освобождения от НДС на 12 последующих месяцев;
сообщение об утрате права на применение ЕСХН за 1 полугодие 2025 г. – если утратили право на использование ЕСХН.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.
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