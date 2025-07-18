📆 До 21 июля 2025 нужно сдать отчетность и заплатить косвенные налоги за импорт

Понедельник – крайний день для отправки декларации по косвенным налогам.

Налоговая по новым регионам напомнила о сроках представления отчетности в июле 2025 года.

Не позже 21 июля нужно отправить декларацию по косвенным налогам при импорте товаров в Россию из стран ЕАЭС за июнь.

До этой же даты нужно заплатить косвенные налоги при импорте за июнь, кроме акцизов по маркируемым подакцизным товарам.

Также нужно отправить:

журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в электронной форме за 2 квартал 2025 года;

уведомление об освобождении от НДС с июля 2025;

уведомление о продлении освобождения от НДС на 12 последующих месяцев;

сообщение об утрате права на применение ЕСХН за 1 полугодие 2025 г. – если утратили право на использование ЕСХН.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.