Налоговики обещают не начислять налог за переводы родным и друзьям

Факт банковского перевода от одного человека другому не считается налогооблагаемым событием. С обычных переводов близким людям НДФЛ платить не нужно.

УФНС напомнило, что сейчас действуют новые нормы противодействия легализации (отмыванию) доходов. Закон от 28.12.2024№ 522-ФЗ установил новые правила для переводов между физлицами.

Все подозрительные транзакции банки и контролирующие органы проверяют.

«Сам факт банковского перевода от одного человека другому не считается налогооблагаемым событием. Это значит, что привычные денежные переводы друзьям, родственникам или возврат долгов никакими дополнительными налоговыми обязательствами не обременяются», — успокаивает УФНС.

Но получение регулярного дохода через электронные платежи требует самостоятельного декларирования и уплаты НДФЛ.

Например, нужно платить налог с таких доходов:

от продажи имущества;

за оказание услуг;

арендная плата за жилье.

В каждом из этих случаев налогоплательщик сам подает налоговую декларацию и платит налог.

Регулярные крупные поступления на счета от различных отправителей без четкого объяснения происхождения операций могут указывать на получение систематического дохода.

Таким доходом могут посчитать:

регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели);

безличные переводы (от неизвестных отправителей);

повторяющиеся переводы одинаковых сумм.

Каждый случай налоговики рассмотрят индивидуально. Налоги доначислят после тщательной проверки законности происхождения поступающих средств и при наличии убедительных доказательств того, что полученные деньги действительно представляют собой доход гражданина, убеждает УФНС.