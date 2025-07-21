Мошенники обещают россиянам списать долги

Злоумышленники предлагают участвовать в «программах» по списанию кредитов и банкротиться по ускоренной процедуре.

Растет число случаев мошенничества, связанного с обещаниями полного списания долгов перед банками. Россиянам предлагают несуществующие «программы по списанию кредитов», фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и услуги антиколлекторов.

Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Так, мошенники предлагают жертвам участвовать в программах по списанию долгов. Они звонят от имени госорганов или банков и рассказывают о программах, которые позволяют полностью списать долги. Жертвам только нужно оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от самого кредита, и прислать личные данные. Так злоумышленники не только получают деньги, но и оформляют новые кредиты на имя жертв.

Также должникам обещают «законно списать все долги» или признать кредитные договоры недействительными. Это объясняют якобы лазейками и подпунктами в законодательстве, о которых люди не знают. За это просят предоплату, а по итогу прекращают общение.

Еще один способ мошенничества – фальшивые сервисы по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные сервисы, жертвам обещают быстрое списать долги за дополнительную плату. Люди передают свою личную информацию через сайт, преступники используют ее для получения новых кредитов.

«Ни банки, ни государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники», – заявил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

Чтобы решить проблемы с кредитами, лучше обратиться в банк, добавил он.