Ставки по вкладам упали до нового минимума

Финансовый маркетплейс «Финуслуги» обратил внимание на то, что топ-20 банков снизили ставки по вкладам. Средняя доходность по депозитам на полгода уже ниже 17%, а по годовому вкладу — меньше 16% годовых.

«Средний показатель по годовому вкладу опустился до минимума с конца июля 2024 года, а по полугодовым — с августа 2024-го», — сказали в пресс-службе «Финуслуг».

По данным на 18 июля 2025 года, средняя ставка по депозитам на 12 месяцев составляет 15,91%, а на 6 месяцев — 16,84%. За вклад на три месяца крупнейшие банки готовы заплатить 17,65% годовых.

Для статистики брали ставки по вкладам на сумму 100 тыс. рублей, которые клиенты могут получить без выполнения специальных условий.

Недавно мы писали о том, что Сбер уверен в снижении ключевой ставки до 18% уже в июле 2025 года.