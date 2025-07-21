Если договор строительного подряда заключен до вступления в силу льготы – работы облагаются налогом

С 1 марта 2025 работы строительных подрядчиков освобождены от НДС. Если договор заключен раньше – работы облагаются НДС.

Минфин разъяснил порядок освобождения от НДС работ по строительству жилых домов, выполняемых подрядчиком на основании договора строительного подряда, заключенного с физлицом до 1 марта 2025 года.

В письме от 10.04.2025 № 03-07-07/35741 ведомство напоминает, что законом от 8 августа 2024 г. № 283-ФЗ с 1 апреля 2025 освободили от НДС работы подрядчика, выполняемые по договору строительного подряда с физлицом с использованием счетов эскроу.

Новые правила применяются с 1 марта 2025 года. То есть, согласно подп. 23.2 п. 3 ст. 149 НК, от НДС освобождаются работы подрядчика, выполняемые с 1 апреля 2025 по договорам строительного подряда, заключенным с 1 марта 2025.

Работы, выполненные с 1 апреля 2025, но по договорам, заключенным до 1 марта 2025 года, от обложения НДС не освобождаются и подлежат обложению налогом.

Подробнее о том, какие работы и услуги не облагаются НДС и как получить льготы по налогу, расскажем на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Вы научитесь формировать налоговые базы и рассчитывать налоги, заполнять отчетность и новые формы деклараций по НДС и налогу на прибыль, сможете работать по новым ФСБУ в 1С.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 3 500 руб. вместо 15 990 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».